مدرب تونس يحذر من منتخب جنوب إفريقيا

قال جلال القادري مدرب المنتخب التونسي إنه ينتظر ردة فعل من اللاعبين في المباراة المرتقبة ضد جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وحذر القادري خلال المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء، من طريقة لعب جنوب إفريقيا والأداء الجيد لخط هجومها.

وقال القادري: نواة المنتخب هي من نادي صن داونز الذي يملك آليات متطورة في الهجوم وعلينا أن نقوم بردة فعل.

وتابع المدرب: منتخب جنوب إفريقيا يملك تنويعا في تنشيط الهجوم ويلعب الكرات المباشرة والسريعة ويجب أن نكون جاهزين.

وتلقت تونس هزيمة مفاجئة في مباراتها الأولى ضد ناميبيا بهدف نظيف ثم تعادلت مع منتخب مالي القوي بهدف لمثله في المباراة الثانية.

ويتعين على نسور قرطاج الفوز على جنوب إفريقيا للتأهل إلى الدور الستة عشر مقابل هزيمة ناميبيا في مباراتها ضد مالي.

وبخصوص الضغوط المسلطة على تونس قبل المباراة، قال القادري: الضغط موجود ولكن يجب أن نحوله إلى ضغط إيجابي ويجب أن نلعب تحت أي ظرف.

وختم المدرب: لدينا ثقة في اللاعبين، تحسن أداؤنا بعد المباراة الأولى وعلينا أن نكون أكثر فاعلية وأن نكون محظوظين أكثر في هذه المباراة.