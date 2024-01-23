مدرب زامبيا: لا نخشى المغرب

قال أفرام غرانت المدير الفني لمنتخب زامبيا إن فريقه سيدخل المباراة أمام المغرب يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، بكل قوة رغم صعوبة المهمة.

وأضاف غرانت في مؤتمر صحفي"نحن نعلم بالفعل أن منتخب المغرب فريق كبير، لكننا لسنا خائفين منهم، سنلعب ضدهم ونأمل في أن نقدم أداء جيد، سيكون علينا إظهار شخصيتنا".

وتابع غرانت: "هذا ما نحاول فعله كل يوم، أن نتحسن على كافة المستويات منذ أن توليت تدريب هذا الفريق، لقد تقدمنا في العديد من النواحي لكن علينا المواصلة".

وأوضح: "حتى حينما تكون بطلا، سيكون عليك مواصلة تطوير الفريق".

وحقق منتخب زامبيا التعادل في ثماني مباريات خلال آخر تسع مباريات خاضها ببطولة كأس أمم أفريقيا، ومنها نتيجة التعادل 1 - 1 مع الكونغو الديمقراطية والنتيجة ذاتها أمام منتخب تنزانيا بعشر لاعبين، بالنسخة الجارية.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد أربع نقاط، ويحتل منتخب تنزانيا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.