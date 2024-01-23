مصطفى محمد يقود مصر إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا

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بلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بتعادلها مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
وسجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر التي استفادت من تعادل غانا مع موزامبيق بالنتيجة ذاتها، وخطفت وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وغيلسون تافاريس (45+1) وبرايان تيكسيرا (90+9) هدفي الرأس الأخضر التي كانت ضامنة تأهلها وصدارة المجموعة.
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