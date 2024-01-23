مصطفى محمد يقود مصر إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا

بلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بتعادلها مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر التي استفادت من تعادل غانا مع موزامبيق بالنتيجة ذاتها، وخطفت وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وغيلسون تافاريس (45+1) وبرايان تيكسيرا (90+9) هدفي الرأس الأخضر التي كانت ضامنة تأهلها وصدارة المجموعة.