مهاجم العراق: نطمح للتأهل بالعلامة الكاملة

أكد بشار رسن لاعب منتخب العراق ضرورة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال المواجهة أمام فيتنام يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2023 بقطر.

وضمن المنتخب العراقي صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

وقال رسن: ستكون المباراة أمام فيتنام مُهمة من أجل مواصلة نتائجنا الإيجابية في هذه البطولة، وذلك بعد أن حققنا الفوز في أول مباراتين وحسمنا التأهل مُبكراً إلى الدور التالي.

وأوضح: رغم تأهلنا لدور الـ16، علينا تقديم أفضل ما لدينا في المباراة المُقبلة. يجب أن نحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز في المباريات لأننا سنواجه المزيد من الاختبارات الصعبة في المرحلة المُقبلة، وبالتالي من المهم الحفاظ على زخم تحقيق الانتصارات".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن رسن قوله: المعنويات في الفريق مرتفعة وهناك منافسة صحية بين اللاعبين. كل لاعب يساهم بشكل مختلف، والمدرب هو الذي يقرر من سيلعب. نحن كلاعبين علينا أن نكون جاهزين فنياً وبدنياً، وأن نواصل المنافسة بكل قوة من أجل إسعاد الجماهير العراقية التي تدعمنا وتحفزنا بكل قوة في كل مباراة في هذه البطولة القارية الهامة.