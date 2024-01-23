"كاف" يبدأ تحقيقاته بشأن أحداث المغرب والكونغو الديمقراطية

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.
وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الثلاثاء أنه تقرر فتح تحقيق مع الاتحادين المغربي والكونغولي الديمقراطي في أعقاب أحداث ما بعد المباراة خلال مباراة المنتخبين.
وأضاف موقع الاتحاد القاري أن كاف لن يصدر أي تعليق حول المباراة إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وتعادل منتخب المغرب 1 - 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد الماضي، حيث شهدت المباراة اشتباكات بين اللاعبين والجهازين الفنيين عقب إطلاق صافرة النهاية.
يذكر أن منتخب المغرب يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطية، اللذين يتقاسمان المركز الثاني، فيما يقبع منتخب تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الزامبي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين تنزانيا والكونغو الديمقراطية.
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