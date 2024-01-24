الاتحاد الجزائري يعلن إقالة بلماضي

أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الأربعاء، رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وجاء في بيان صادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": اجتمعت مع المدرب الوطني جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأضاف: نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب، ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره.