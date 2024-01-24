تونس تودع كأس إفريقيا

ودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 مبكرا، عقب تعادله سلبيا مع منتخب جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة المقامة حاليا بكوت ديفوار، التي شهدت أيضا تعادل مالي مع ناميبيا بالنتيجة ذاتها.

وتذيل منتخب تونس، الذي توج باللقب عام 2004 على ملاعبه، ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة عام 2013 بجنوب إفريقيا.

في المقابل، تصدر منتخب مالي الترتيب بخمس نقاط، وجاء منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثالث، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للأدوار الإقصائية، خلال مشاركته الرابعة في المسابقة.