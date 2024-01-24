اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء تونس وجنوب إفريقيا

تونس تودع كأس إفريقيا

أبيدجان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 مبكرا، عقب تعادله سلبيا مع منتخب جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة المقامة حاليا بكوت ديفوار، التي شهدت أيضا تعادل مالي مع ناميبيا بالنتيجة ذاتها.

وتذيل منتخب تونس، الذي توج باللقب عام 2004 على ملاعبه، ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة عام 2013 بجنوب إفريقيا.

في المقابل، تصدر منتخب مالي الترتيب بخمس نقاط، وجاء منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثالث، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للأدوار الإقصائية، خلال مشاركته الرابعة في المسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاع رأي: 54% من الناخبين الجمهوريين في نيوهامشير يعتبرون ترمب مناسبا للرئاسة استطلاع رأي: 54% من الناخبين الجمهوريين في نيوهامشير يعتبرون ترمب مناسبا للرئاسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط