حارس عمان: سنبلغ الدور المقبل بدعم الجماهير

أعرب فايز الرشيدي، حارس منتخب عمان، عن طموحه بتأمين تأهل منتخب بلاده لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

ويلتقي منتخب عمان مع منتخب قيرغيزستان، يوم الخميس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي السعودية وتايلاند.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويقبع منتخب قيرغيزستان في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وقال الرشيدي: "بالتأكيد يحمل اللاعبون على أكتافهم مسؤولية كبيرة، وهم في ذات الوقت يعتمدون على دعم الجماهير من أجل رفع منسوب الثقة لديهم وتأمين التأهل للدور المقبل".

وأضاف الحارس العماني في تصريحاته التي أبرزها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء "نحن نثق بدعم جماهيرنا، واللاعبون يدركون تماماً مسؤولياتهم، ورغم التحديات فإننا لا يمكن أن نفقد الأمل، ونتطلع للحصول على دعم الجماهير في هذه الأوقات الحاسمة".

وأردف بالقول: "يجب أن نتوحد خلف الفريق ونقدم الدعم والتشجيع له، خاصة للاعبين الشباب، ومن خلال دعم جماهيرنا فإننا متفائلون بأن اللاعبين مستعدون ذهنياً لتقديم أفضل ما بوسعهم على أرض الملعب".