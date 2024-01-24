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من لقاء العراق وفيتنام

كأس آسيا.. العراق ينال الصدارة بجدارة

الدوحة - د ب أ
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حقق منتخب العراق العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم 2023 في قطر بفوزه المثير على نظيره الفيتنامي 3-2، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

كما تأهل منتخب اليابان إلى دور الستة عشر إثر فوزه على نظيره الإندونيسي 3-1.

وحقق العراق ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة، برصيد تسع نقاط ويؤكد أحقيته في بلوغ الدور التالي.

وحل منتخب اليابان في المركز الثاني بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لإندونيسا في المركز الثالث، وظلت فيتنام بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

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