كأس إفريقيا.. موريتانيا تتأهل بعد إقصاء الجزائر

بلغ منتخب موريتانيا دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد أن حقق فوزه الأول في البطولة 1-صفر على الجزائر متذيلة المجموعة الرابعة التي تصدرتها أنغولا بالانتصار 2-صفر على بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء.

وحصدت موريتانيا أول ثلاث نقاط لها لتضمن التأهل ضمن أفضل أربع فرق في المركز الثالث للبطولة لتقصي غانا، ثالث المجموعة الثانية بنقطتين. وتعقد آمال كوت ديفوار، مستضيفة البطولة وثالث المجموعة الأولى بثلاث نقاط مع فارق سالب من الأهداف، في بلوغ الدور التالي.



وودعت الجزائر، التي جمعت نقطتين فقط، البطولة مبكرا للمرة الثانية تواليا بعد الفوز باللقب عام 2019.



وسجل محمد دلاهي يالي هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 37 بعدما تابع كرة مرتدة اصطدمت في عيسى ماندي ليسدد من مدى قريب في مرمى الحارس أنتوني ماندريا.



وجاء الهدف على عكس سير اللعب بعدما بدأت الجزائر بقوة بحثا عن الفوز لمواصلة مشوارها في البطولة، لكن محاولات فريق المدرب جمال بلماضي اصطدمت بحارس موريتانيا بابكر نياس الذي أبعد تسديدة مباغتة من آدم وناس بعد 19 دقيقة من اللعب.



وضغطت الجزائر بهدف التعادل ومرت تسديدتان من حسام عوار وهشام بوداوي بعيدا عن المرمى.



وبعد مشاركة القائد رياض محرز من على مقاعد البدلاء، نفذ ركلة ركنية حولها بوداوي بضربة رأس أبعدها الحارس نياس ببراعة بعد نحو ساعة من اللعب.



وكاد المدافع ماندي أن يدرك التعادل بتسديدة من مدى قريب لكن نياس أنقذ مرماه برد فعل سريع في الدقيقة 70.



ومع اندافع الجزائر لتعويض النتيجة، نشط فريق المدرب أمير عبدو وسدد البديل أباب إبنو با في العارضة قبل خمس دقائق من الاستراحة.