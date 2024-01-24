مدرب الأردن: لا نفكر في تجنب مواجهة السعودية

أكد المغربي حسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، أهمية مواجهة المنتخب البحريني المقررة يوم الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023 المقامة حاليا في الدوحة.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "إن المنتخب الأردني يتطلع من خلال اللقاء الثالث والأخير للتأكيد على الصورة الطيبة التي ظهر عليها في المواجهتين الأوليين أمام كل من ماليزيا وكوريا الجنوبية، وتكريس الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون، مشيرا إلى أن الانتصار سيكون الهدف من اللقاء من أجل مواصلة صدارة المجموعة".

وبشأن الاحتمالات المطروحة بإمكانية مواجهة أحد المنتخبين الياباني أو السعودي في دور الستة عشر حال تصدر أو الصعود في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، شدد المدرب على أنه والجهاز الفني ربما فكروا في هذا الأمر كثيرا، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يفكروا في خسارة المباراة من أجل تجنب أحد المنتخبين، بل إن التركيز منصب على كسب دفعة معنوية جديدة بتحقيق الانتصار ودخول الدور المقبل بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى أن اللاعبين على أهبة الاستعداد لمواجهة أي منافس بفضل ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم الفنية التي أظهروها في المباراتين السابقتين.

وأوضح عموتة أن المنتخب البحريني منتخب قوي والمهمة أمامه لن تكون سهلة، لافتا إلى أنه يعرف المنافس بشكل جيد، حيث سبق وأن واجهه عندما كان مدربا للمنتخب المغربي خلال كأس العرب التي أقيمت بالدوحة عام 2021.

من جهته، قال علي علوان لاعب المنتخب الأردني: مواجهة المنتخب البحريني لا تقل شأنا عن مواجهتي ماليزيا وكوريا الجنوبية، مؤكدا سعي المنتخب الأردني للفوز وتأكيد الصورة الرائعة التي قدمها في البطولة.

وأبرز لاعب الشمال القطري أن المستوى الذي قدمه المنتخب الأردني في البطولة كان ملفتا، وكان مثار إعجاب النقاد والمتابعين، معتبرا أن ذلك سيشكل حافزا كبيرا نحو مواصلة تقديم الصورة ذاتها، وتحقيق الفوز على المنتخب البحريني القوي الذي سيدخل اللقاء، وهو بأمس الحاجة إلى الانتصار من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتوجه اللاعب بجزيل شكره للجماهير الأردنية التي وقفت خلف المنتخب في المباراتين الأوليين، مبديا ثقته في مواصلة تلك الجماهير دعم اللاعبين في البطولة من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.