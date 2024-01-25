الاتحاد العماني يعلن رحيل برانكو

أعلن اتحاد عمان لكرة القدم، يوم الخميس، عدم تجديد عقد برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب الأول بعد الخروج المبكر من كأس آسيا لكرة القدم.

وكانت عمان في حاجة للفوز على قرغيزستان لبلوغ دور الستة عشر لكنها فرطت في تقدمها لتتعادل 1-1 وتودع البطولة المقامة في قطر من دور المجموعات.

وحلت عمان في المركز الثالث بالمجموعة السادسة ولها نقطتان، خلف السعودية المتصدرة وتايلاند.

وقال الاتحاد العماني للعبة عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): الاتحاد العماني يبلغ المدرب الكرواتي إيفانكوفيتش بعدم الرغبة في التجديد معه. وذلك مع نهاية مشوار المنتخب في كأس آسيا. ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا للأحمر، متمنين له التوفيق في مشواره القادم.

وتولى إيفانكوفيتش (69 عاما) تدريب عمان مطلع عام 2020 وفاز في 21 مباراة وخسر 13 وتعادل تسع مرات.