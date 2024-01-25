رينارد يراقب منتخب الجزائر

كشفت تقارير فرنسية، يوم الخميس، أن هيرفي رينارد يتطلع لخلافة المدرب جمال بلماضي الذي انتهت علاقته بمنتخب الجزائر، عقب فشله في تجاوز مجموعات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية تواليا.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" في موقعها الرسمي، أن رينارد لن يواصل عمله مع المنتخب الفرنسي للسيدات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، ويظل منتبها للغاية لما يحدث من تغييرات في القارة السمراء.

وأضافت الإذاعة الفرنسية: بحسب معلوماتنا لن يمدد مدرب منتخب فرنسا للسيدات عقده الذي ينتهي في أغسطس 2024، مهما حدث، كونه يرغب في خوض تحد آخر، ويرحب رينارد بالعودة إلى إفريقيا، ويتمنى أن يشارك في كأس العالم 2026، وهو منتبه للغاية لما يحدث في القارة، بعد إقالة جمال بلماضي من منتخب الجزائر، وكذلك جان لويس غاسيت من تدريب كوت ديفوار.