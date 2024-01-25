صلاح يستذكر روسيا ويقول: أحب مصر وأهلها

قال محمد صلاح قائد مصر إنه يسابق الزمن للتعافي من الإصابة والعودة لمنتخب بلاده الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما عاد لإنجلترا للخضوع للتأهيل مع ناديه ليفربول.

وغادر هداف الجيل الحالي لمنتخب مصر لإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في كوت ديفوار.

وقال صلاح عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "بدأت امبارح (بالأمس) برنامج العلاج والتأهيل وهعمل (سأقوم) كل حاجة ممكنة علشان (كي) أكون جاهزا في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان (كما كان) متفقا عليه من البداية".

وأضاف صلاح الذي أرفق صورة له من مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 حينما شارك وهو لم يتعاف بشكل كامل من إصابة في الكتف "برضو (لا زلت) بحبها (مصر) وبحب ناسها... حاولوا أكتر".

وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر، إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة وتواجه الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وكان ليفربول قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أن صلاح سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف فور وصوله.