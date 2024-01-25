عمان وقيرغزستان تتعادلان.. وتأهل إندونيسيا

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ودع منتخب عمان منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بعدما تعادل مع قيرغيزستان 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة السادسة.
وأقصيت عمان البطولة بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين وصعد منتخب إندونيسيا من المجموعة الرابعة كواحد من أفضل أربعة منتخبات أحرزت المركز الثالث.
وكانت إندونيسيا خسرت المباراة الأولى في المجموعة أمام العراق 3 - 1 قبل أن تهزم فيتنام بهدف دون رد في المباراة الثانية قبل أن تخسر من اليابان في المباراة الثالثة 3 - 1.
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