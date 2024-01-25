كأس آسيا.. البحرين تهزم الأردن ويتأهلان سوياً

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حقق منتخب البحرين صدارة مفاجئة، يوم الخميس، لمجموعته في كأس آسيا لكرة القدم إثر فوزه على الأردن 1-0، وضعته مع اليابان حاملة اللقب أربع مرات في ثمن النهائي، وذلك بعد انتهاء المباراة الثانية في المجموعة بتعادل مفاجئ في الثواني الأخيرة بين كوريا الجنوبية وماليزيا 3-3.
ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة، مقابل 5 لكوريا الجنوبية و4 للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقاً.
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