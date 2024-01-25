كأس إفريقيا.. المغرب يضمن الصدارة ويؤهل كوت ديفوار

سجل حكيم زياش هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب للفوز 1-صفر على زامبيا وتصدر المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا سلبيا لتبلغ أيضا دور الستة عشر، يوم الأربعاء.



ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن الكونغو الديمقراطية ثاني الترتيب، بينما تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث لتودع البطولة مع تنزانيا متذيلة الترتيب بنفس رصيد النقاط.



وجاء التهديد الأول للمغرب بعد خمس دقائق من البداية بعد تمريرة عرضية من عز الدين أوناحي وصلت إلى إسماعيل صايبري الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.



وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي أخطأ الحارس لورانس مولينجا في إبعادها لتصل إلى لاعب غلطة سراي الذي سدد بقوة في الشباك من مدى قريب.



وكاد أيوب الكعبي أن يضاعف النتيجة بعدها بدقيقة واحدة بضربة رأس قوية أنقذها الحارس بصعوبة.



وكان لاميك باندا قريبا من إدراك التعادل لزامبيا في الدقيقة 58 بعدما انطلق وراوغ ثم سدد قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت قريبة للغاية من القائم الأيسر لمرمى المغرب.



وحافظ ياسين بونو حارس المغرب على النقاط الثلاث لمنتخب بلاده بتصديه لتسديدة قوية من إيمانويل باندا قبل أربع دقائق من النهاية.



وجلس وليد الركراكي مدرب المغرب في المدرجات خلال المباراة لإيقافه أربع مباريات بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ وتولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.



ويتلقي المنتخب المغربي في دور الستة عشر مع جنوب إفريقيا فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع مصر.



وساهم فوز المغرب في تأهل ساحل العاج المضيفة التي ستلتقي مع السنغال في دور الستة عشر.



مادة إعلانية