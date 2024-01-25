كوريا تفشل في الفوز على ماليزيا وتتأهل وصيفة للمجموعة

حجز المنتخب الكوري الجنوبي مقعده في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 بعد تعادله مع ماليزيا 3 - 3 ليتأهلا سويا مع البحرين المتصدر والأردن صاحب المركز الثالث.

وعلى استاد الجنوب، اقتنص منتخب كوريا الجنوبية نقطة بعد تعادله مع المنتخب الماليزي 3 - 3.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جيونج وو يونغ في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب ماليزيا من قلب النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق محمد فيصل عبد الحليم في الدقيقة 51 وعارف أيمن في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ولكن تمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق كانغ إن لي، ثم سجل هيونغ مين سون الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المنتخب الماليزي هدف التعادل عن طريق روميل موراليس.

ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب ماليزيا أول نقطة له وظل في قاع الترتيب.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16 مع متصدر المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات السعودية وعمان وقيرغيزستان تايلاند، والتي تقام مباريات الجولة الأخيرة بها في وقت لاحق فيما ودع منتخب ماليزيا منافسات البطولة.