منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، إن إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني يعاني من ارتجاج بالمخ إثر إصابته في رأسه خلال التدريب الأخير للفريق أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية الحالية في كوت ديفوار.



وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك": تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب الفريق، الأربعاء، وتم التعامل الفوري مع الإصابة عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا. توجه اللاعب على الفور للمستشفى برفقة الجهاز الطبي وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة وسيخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.



وعاشور ثالث لاعب في المنتخب المصري يتعرض للإصابة بعد القائد محمد صلاح الذي عاد إلى ناديه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه والحارس محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف وسيغيب عن باقي مباريات بطل إفريقيا سبع مرات في البطولة.



وتأهلت مصر إلى دور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.



وستلتقي في الدور المقبل مع ثاني المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.



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