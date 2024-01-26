إلغاء عقوبة إيقاف الركراكي

يقود المدرب وليد الركراكي منتخب بلاده المغرب في مباراته ضد جنوب إفريقيا، الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار، بعدما ألغت لجنة الاستئناف عقوبة إيقافه لأربع مباريات بينها اثنتان موقوفتا التنفيذ، حسب ما أكد مصدر في الاتحاد الإفريقي، الجمعة، لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ القرار إلى الاتحاد المغربي الذي كان استأنف عقوبة الإيقاف التي أصدرتها لجنة الانضباط، الأربعاء، بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.