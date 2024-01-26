المغربية كربوبي: فخورة بدخول تاريخ كأس إفريقيا

أعربت الحكمة المغربية بشرى كربوبي عن فخرها بإدارة مباراة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأصبحت كربوبي أول امرأة تدير مباراة كحكم رئيسي في النسخة الـ34 ببطولة كأس أمم إفريقيا، عندما أدارت مباراة غينيا بيساو ونيجيريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتصبح ثاني امرأة تدير مباراة في تاريخ البطولة، بعد الرواندية، سليمة موكاسانغا (كأس أمم إفريقيا 2021)

وقالت كربوبي في مقابلة نشرت تفاصيلها على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم :إدارة هذه المباراة كان شرفا لي، وكانت الأحاسيس كبيرة أن أكون حكمة المباراة لأول مرة.

وأضافت :كنت أول امرأة تشرف على حكم الفيديو المساعد، كنت في النهائي، وفي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، أنا حكمة رئيسية، كان من دواعي الفخر أن أمثل المرأة الإفريقية وأن أمثل التحكيم الإفريقي.

وأكدت :عندما عرفت بتعيني لإدارة المباراة، كانت الأحاسيس والمشاعر كبيرة، وكنت سعيدة، ولا أقول إنه كان هناك توتر، التوتر يتوقف بمجرد انطلاق المباراة. لذلك كان من دواعي فخري أن أمثل المرأة الإفريقية بشكل عام.

وأردفت :كانت مباراة غينيا بيساو ونيجيريا تحديا، مغامرة بالنسبة لي. كان علينا أن نظهر أننا هنا، أول ثلاثي تحكيم سيدات. لذلك لم يكن لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء، لأننا بذلنا قصارى جهدنا للارتقاء إلى مستوى الثقة التي وضعتها لجنتنا فينا.