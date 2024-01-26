زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر

كشفت صحيفة "ليكيب"، يوم الجمعة، أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان رفض عرضا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تدريب المنتخب الأول خلفا لجمال بلماضي الذي رحل بعد خروج "محاربي الصحراء" من مرحلة دور المجموعات بكأس إفريقيا الجارية في كوت ديفوار.

وقالت الصحيفة الفرنسية: "تواصل الاتحاد الجزائري مع المدرب زين الدين زيدان، لكن الأخير رفض تولي مسؤولية قيادة المنتخب".

وأضاف التقرير: "بعد إقصائها من الدور الأول لكأس إفريقيا في كوت ديفوار، تبحث الجزائر بشكل حثيث عن مدرب جديد عقب رحيل بلماضي، وتم ترشيح عدة أسماء مثل هيرفي رينارد ووحيد خليلودزيتش، لكن بحسب معلوماتنا، فإن وليد سعدي، رئيس اتحاد كرة القدم، فكر على الفور في زين الدين زيدان "51"، ذي الأصول الجزائرية.

وواصلت "ليكيب": تم الحديث مع مدرب ريال مدريد السابق في الساعات الأخيرة، وشعر زيدان بالإطراء من الاهتمام الذي أبداه بلد والديه لكنه رفض العرض الجزائري، كما رفض مؤخرا تدريب البرازيل والولايات المتحدة.