وفاة نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري وفاة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بعد ظهر يوم الجمعة عقب أزمة صحية استمرت قرابة 80 يوماً.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي اليوم أنه ينعى لأعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تلهبها الدموع حزنا وأسى، ابنا غاليا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجا للمسؤول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه (العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة المصري الأسبق).

وأضاف: العامري فاروق دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

وأوضح: في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبها، ذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي أنها تنعي الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ووزير الرياضة المصري الأسبق الذي توفاه الله يوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وتابعت أن العامري فاروق وافته المنية بعد رحلة إخلاص وعطاء طويلة في خدمة الرياضة المصرية وهب فيها حياته لخدمة النادي الأهلي والرياضة المصرية.