الإمارات عينها على ربع النهائي.. وأستراليا "حذرة" أمام إندونيسيا

سيكون على الإمارات استعادة ثقة جمهورها الغاضب والتأهل إلى ربع النهائي للنسخة الثالثة توالياً، عندما تواجه طاجيكستان المنتشية بإنجازها، الأحد على استاد أحمد بن علي في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وتأهلت الإمارات إلى هذا الدور بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد فوزها على هونغ كونغ 3-1، تعادلها مع فلسطين 1-1 وخسارتها إمام إيران 1-2.

أما طاجيكستان التي حققت التأهل إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في البطولة القارية، فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ايضا، بتعادلها مع الصين سلباً، خسارتها امام قطر المضيفة 0-1 وفوزها المتأخر على لبنان 2-1.

ورغم التأهل الى ثمن النهائي الثالث توالياً بعد نسختي 2015 و2019، طالت الانتقادات البرتغالي باولو بينتو مدرب الامارات لعدم استقراره على تشكيلة ثابتة واشراك لاعبين في غير مراكزهم مثلما فعل في لقاء ايران عندما دفع بالظهيرين بدر ناصر وخالد الظنحاني في قلب الدفاع.

كما طال الانتقاد مدرب الإمارات السابق لتجاهله المخضرم علي مبخوت (33 عاما) الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفا، وابقاه على مقاعد الاحتياط في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، ثم استبعده نهائيا امام ايران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاما) بسبب الاصابة، بعدما فضله بينتو في اول مباراتين على مهاجم الجزيرة.

وقال ياسر سالم مدير منتخب الإمارات في تصريح عن سبب استبعاد مبخوت "انها قناعات المدرب الفنية ونحن نحترمها"، نافيا ان يكون هناك اي سبب آخر "فمبخوت ملتزم بالتدريبات ويوجه زملاءه الشباب وهو يقول ان مصلحة المنتخب هي الأهم".

ودافع البرتغالي سيرجيو كوستا مساعد مدرب الإمارات عن خيارات مواطنه واكد ان "بينتو أعد اللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه بكفاءة"، معتبرا ان اكثر "ما يحتاج اليه المنتخب في هذه المرحلة هو الثقة".

وكشف "منذ بداية البطولة ونحن نقوم بالعمل على تحليل كافة المنتخبات التي قد نواجهها ومن ضمنها طاجيكستان التي سنلعب امامها بافضل صورة ممكنة ووضعنا الخطة المناسبة لها".

من جهته، قال المدافع خالد الهاشمي في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم "اتوقع مباراة قوية امام طاجيكستان ومن جانبنا نسعى لمواصلة مشوارنا في البطولة".

وحذر مدرب الإمارات يوم السبت في المؤتمر الصحافي المخصص للمباراة من مغبة الاستخفاف بالمنتخب المنافس بقوله "سيكون الخطأ كبيرا اذا استخففنا بقدرة طاجيكستان الوافدة الجديدة".

واضاف "لا مجال لارتكاب الاخطاء كما حصل في دور المجموعات وانا واثق من ان لاعبي فريقي سيظهرون السلوك الصحيح لبلوغ ربع النهائي".

وتعول طاجيكستان التي سبق ان تعادلت مع الإمارات 0-0 في أبوظبي وديا في مارس 2023 على الروح العالية للاعبيها واستكمال مشاركتهم التاريخية في البطولة.

وقال مدربها الكرواتي بيتار شيغرت (57 عاما) والذي احتفل بجنون مع الجمهور الطاجيكي بعد الصعود على حساب لبنان "لدي شعور بالرضا عن الاداء الرجولي الذي قدمه الفريق، لقد صنعنا التاريخ بالتأهل (الى ثمن النهائي)".

واضاف في المؤتمر الصحافي "نريد المزيد، لسنا هنا من اجل الابتسام والاحتفال".

واضاف "سنرى كم يتبقى لنا من حيوية او بنزين في الخزان لخوض هذه المباراة" مشيرا الى انه يحتاج الى ايجاد الحلول لا سيما في ظل اصابة بعض اللاعبين وايقاف لاعب الوسط امادوني كامولوف.

وامتاز المنتخب الطاجيكي في المباريات الثلاث في دور المجموعات بالقوة البدنية وامتلاكه لمجموعة جيدة من اللاعبين في مقدمتهم حارس المرمى رستم يتيموف ولاعب الوسط امادوني كامولوف والمهاجم شاهروم سامييف والقائد بارفيزدزون عمرباييف صاحب اول هدف لبلاده على الاطلاق في كأس آسيا.

وقال يتيموف "كأس آسيا محطة في غاية الاهمية بالنسبة لنا ونسعى الى تقديم افضل اداء وتحقيق اقصى نتائج ممكنة لكي نلهم الجيل القادم في بلادنا ونمهد لهم الطريق للسير على خطانا ومواصلة النجاح".

وتلتقي استراليا الفائزة باللقب عندما استضافت البطولة عام 2015 مع اندونيسيا على استاد جاسم بن حمد.

تصبّ الترشيحات في مصلحة المنتخب الأسترالي الأكثر خبرة، في حين تخوض اندونيسيا الادوار الاقصائية في البطولة القارية للمرة الاولى.

وقدمت استراليا التي لا تضم اسماء كبيرة في صفوفها عروضا صلبة في الدور الاول من دون ان تلعب كرة قدم جميلة فتفوقت على الهند 2-0 ثم على سوريا 1-0 قبل ان تكتفي بالتعادل مع اوزبكستان 1-1.

والهدف الاوزبكي كان الاول الذي يدخل مرماها منذ 609 دقائق.

ويعتمد المنتخب الاسترالي على اللياقة البدنية العالية للاعبيه وقوتهم الجسدية الهائلة التي يجسدها هاري سوتار قلب دفاع ليستر سيتي الذي يلعب في صفوف ليستر سيتي في دوري تشامبيونشيب في انجلترا (1.98 م و101 كلغ).

وعموما، يبقى السلاح الاخطر ل"سوكيروز" الكرات العالية داخل المنطقة والكرات الثابتة.

وقال لاعب منتخب استراليا مارتن بويل "حققنا الهدف الاول من مشاركتنا في البطولة وهو تصدر المجموعة".

وتابع "من الان وصاعدا لا يوجد مجال للخطأ في الأدوار الإقصائية وكل خطأ صغير يمكن أن نعاقب عليه، لذلك نعرف ما يتعين علينا القيام به وعلينا مواصلة التقدم"

واضاف "يمكن ان نرتقي بمستوانا وأشعر أننا نسيطر على المباريات، وعلى نسبة عالية من الاستحواذ ونصنع الفرص، وأعتقد أننا بحاجة فقط إلى أن نكون أكثر فعالية داخل المنقطة".

أما إندونيسيا، فاحتاجت الى هدف التعادل الذي سجله قيرغيزستان في مرمى عمان قبل نهاية المباراة بعشر دقائق لتضمن تأهلها على حساب المنتخب الخليجي وذلك بفضل فوزها الوحيد في دور المجموعات على فيتنام 1-0.