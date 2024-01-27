قبل ملاقاة الكونغو.. مدرب مصر "يتغزل" في المغرب

أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري أن كرة القدم في قارة إفريقيا تطورت كثيراً، ولم يعد هناك فريق سهل وآخر صعب.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحافي عقد، يوم السبت، إن من يتحدث عن ارتياح في صفوف منتخب مصر لعدم مواجهة المغرب ومواجهة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 ببطولة أمام إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار، لا يعي التطور التي وصلت لها الكرة الإفريقية.

وأضاف: منتخب المغرب اسم كبير وقدم مستويات مبهرة في كأس العالم الأخيرة، ولكن منتخب الكونغو الديمقراطية أيضاً يقدم كرة قدم رائعة والكرة في إفريقيا بشكل عام تغيرت.

وأوضح: هدفنا السير في البطولة خطوة خطوة، وسنواجه فريقا منظما وقويا للغاية ولديه لاعبون رائعون ولكن سنركز في عبور تلك العقبة.

وشدد فيتوريا على أنه رغم أحداث الفترة الماضية وإصابة لاعب بحجم محمد صلاح، ثم إمام عاشور ولكن الجهاز الفني يسعى لتجهيز جميع اللاعبين.