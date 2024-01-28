علي جاسم قبل ملاقاة الأردن: العراق خارج الترشيحات

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يحاول علي جاسم لاعب منتخب العراق تخفيف الضغوط على زملائه قبل مواجهة الأردن، يوم الاثنين، في دور الـ16 لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.
أكد جاسم في مؤتمر صحافي، يوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة: اللاعبون تعاهدوا على تقديم كل الجهود من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. مباراة الأردن لن تكون سهلة في ظل العناصر المتميزة التي يضمها المنافس.
وتابع علي جاسم: المنتخب العراقي غير مرشح للفوز باللقب القاري، ولكن سنتنافس في الملعب لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية رغم صعوبة مواجهة الأردن التي تحتاج جهدا مضاعفا.
واختتم اللاعب العراقي تصريحاته: فخور بنفسي وأنا أدافع عن ألوان منتخب بلادي مثل باقي زملائي، إنه واجب وطني في ظل وجود لاعبين أقدم مني بالمنتخب يمنحوني الثقة لتقديم الأداء المميز.
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