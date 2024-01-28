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من لقاء الإمارات وطاجيكستان

كأس آسيا.. خروج صادم للإمارات أمام طاجيكستان

الدوحة - د ب أ
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تأهل منتخب طاجيكستان إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، وذلك عقب فوزه على نظيره منتخب الإمارات بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 -1.

وتقدم منتخب طاجيكستان في الدقيقة 30 بهدف سجله وحدت حنونوف، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق خليفة الحمادي.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين، وبعد نهايتهما بنفس النتيجة، تم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب طاجيكستان بفوزه 5-3.

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