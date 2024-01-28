موريتانيا تسعى إلى كتابة التاريخ مع شبيه مورينيو

شهدت النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار، العديد من المفاجآت، ووداع نجوم بارزين لمنافسات البطولة مبكرا.

وكانت موريتانيا مسؤولة عن واحدة من أكبر تلك الصدمات عندما فازت على الجزائر 1-0 في المباراة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة، لتطيح بصاحب البطولتين، وحقق "المرابطون" أول فوز على الإطلاق في كأس الأمم الإفريقية، والذي جاء في المباراة التاسعة، لتضمن الدولة الواقعة في شمال غربي إفريقيا الظهور لأول مرة في دور الـ 16.

وسيواجه موريتانيا منتخب الرأس الأخضر في ثمن النهائي، يوم الاثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان.

شبيه مورينيو

قاد أمير عبدو موريتانيا بشكل مثير للإعجاب، وهو الذي ساعد منتخب جزر القمر في الوصول إلى دور الـ 16 في أول ظهور لجزر القمر بنهائيات أمم إفريقيا قبل عامين.

وكرر الفرنسي الذي تعود أصوله إلى جزر القمر ذات الإنجاز ولكن هذه المرة مع موريتانيا المصنفة 105 عالميا، علما أنه تولى تدريب المنتخب في مارس 2022.

ويقول لامين با لاعب موريتانيا: الفريق يستمتع تحت قيادة عبدو، إنه مدرب يجعل اللاعبين يؤمنون به، مثل جوزيه مورينيو، نريد أن نقدم كل ما لدينا من أجله، لقد أظهر ما يمكنه فعله مع جزر القمر، إنه مدرب جيد للغاية.