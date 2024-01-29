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أضاع محمد أبو جبل آخر ركلات مصر

بـ"الترجيحية".. مصر تودع كأس إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية

أبيدجان - فرانس برس
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ودّعت مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، يوم الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وأهدر الحارس المصري محمد ابو جبل ركلة ترجيح انبرى لها قبل أن يسجل نظيره ليونيل مباسي نزاو ركلة الفوز، علماً أنّ الكونغو تقدمت أولا عبر لاعب وسط يونغ بويز السويسري ميشاك إيليا (37)، فيما أدرك التعادل لاعب نانت الفرنسي مصطفى محمد من ركلة جزاء لمصر (45+1).

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