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سجل عفيف الثاني من ركلة جزاء

قطر تقلب خسارتها إلى فوز على فلسطين

الدوحة - د ب أ
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تأهل منتخب قطر إلى دور الثمانية بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب فلسطين 2 - 1 يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليا في قطر.

وتقدم منتخب فلسطين عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 36، قبل أن يدرك حسن الهيدوس التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل أكرم عفيف الهدف الثاني للمنتخب القطري من ضربة جزاء.

وسيلعب منتخب قطر في دور الثمانية بالبطولة مع الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلاند، والتي تقام غدا ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

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