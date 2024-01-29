مدرب جنوب إفريقيا: متفائلون أمام المغرب

أعرب هوغو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا عن تفاؤله بشأن مباراة فريقه مع المغرب يوم الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وقال بروس "هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا مليئة بالمفاجآت كما رأينا منذ البداية. لقد هزمنا المغرب بالفعل قبل عام ولا يزال بإمكاننا القيام بذلك".

وأضاف "كل شيء ممكن ونريد تحقيق مفاجأة أخرى في هذه البطولة. نحن واثقون من أنفسنا ونؤمن بما يمكننا القيام به".

وختم بالقول خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "أعتقد أنه سيتعين علينا بدء هذه المباراة بنفس الحالة الذهنية التي كانت لدينا مؤخرا، أريد أن نكون على مستوى عال جدا".