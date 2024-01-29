اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يدرب البلجيكي جنوب إفريقيا منذ عامين

مدرب جنوب إفريقيا: متفائلون أمام المغرب

أبيدجان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعرب هوغو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا عن تفاؤله بشأن مباراة فريقه مع المغرب يوم الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وقال بروس "هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا مليئة بالمفاجآت كما رأينا منذ البداية. لقد هزمنا المغرب بالفعل قبل عام ولا يزال بإمكاننا القيام بذلك".

وأضاف "كل شيء ممكن ونريد تحقيق مفاجأة أخرى في هذه البطولة. نحن واثقون من أنفسنا ونؤمن بما يمكننا القيام به".

وختم بالقول خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "أعتقد أنه سيتعين علينا بدء هذه المباراة بنفس الحالة الذهنية التي كانت لدينا مؤخرا، أريد أن نكون على مستوى عال جدا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسام أميركي حول طبيعة الرد على مقتل الجنود بهجوم الأردن انقسام أميركي حول طبيعة الرد على مقتل الجنود بهجوم الأردن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط