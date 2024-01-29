"المنسف" يخطف الأضواء في آسيا.. ونجما الأردن يسخران

تسببت طرد أيمن حسين، مهاجم العراق، في ردود أفعال واسعة بمختلف أنحاء العالم، وذلك بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب طريقة احتفاله بهدفه أمام الأردن، في اللقاء الذي تأهل عبره الأخير إلى ربع نهائي كأس آسيا، يوم الاثنين.

وفاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان طرد هداف النسخة الحالية لكأس آسيا بـ "6 أهداف" نقطة التحول في اللقاء، وذلك بعدما احتفل بجلسة "المنسف"، وهي وجبة أردنية شهيرة، وذلك ردا على احتفالية "النشامى" عقب هدفهم الأول.

وتقدم العراق بالهدف الثاني عن طريق أيمن حسين، إلا أن احتفاليته التي رأى الحكم أنها استهتار بالخصم تسببت في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده من اللقاء، ليقلب بعدها الأردن النتيجة إلى فوز في الوقت القاتل ويخطف بطاقة التأهل.

احتفالية مهاجم القوة الجوية العراقي نالت الاهتمام من الصحف العالمية، التي استغربت من طريقة احتفاله، وقالت "ذا صن" البريطانية: تم طرد المهاجم العراقي بسبب احتفاله الغريب وكأنه يأكل من طبق ما "في إشارة إلى المنسف" بعد تسجيله هدفا في كأس آسيا.

وأضافت في تقريرها: لقد كانت عقوبة قاسية للمهاجم، وتفاقمت بسبب حقيقة أن العديد من لاعبي الأردن احتفلوا بذات الطريقة ولم يتم إنذارهم، وهو ما أثار غضب جيسوس كاساس، مدرب العراق بعد نهاية اللقاء، وقال: رأينا جميعا منتخب الأردن يحتفل بنفس الطريقة، ولم يتم إشهار أي بطاقة، توقيت الطرد منعنا من إجراء تبديلات دفاعية.

وبعد نهاية اللقاء، انتشر فيديو لثنائي المنتخب الأردني إحسان حداد وموسى التعمري وهما يتحدثان عن احتفالية "المنسف" بطريقة ساخرة، ووعد الثنائي جماهير "النشامى" بتكرار الاحتفالية في ربع نهائي كأس آسيا أمام طاجيكستان، يوم الجمعة.