سوريا تلاحق رقماً غاب عنها منذ 36 عاماً

يخوض منتخب سوريا مواجهة غاية في الصعوبة ضد نظيره الإيراني، غدا الأربعاء، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، حيث يطمح "نسور قاسيون" لمواصلة مغامرتهم في المسابقة القارية، المقامة حاليا في قطر.

وألقى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء يوم الثلاثاء على أبرز الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمواجهة المرتقبة، التي تقام على ملعب (عبدالله بن خليفة) بنادي الدحيل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هذه هي المواجهة الثانية بين منتخبي ايران وسوريا في كأس آسيا، حيث كانت الأولى في دور المجموعتين بنسخة المسابقة عام 1980 عندما تعادلا بدون أهداف.

أضاف الموقع أن منتخب إيران تأهل للمرة الثامنة على التوالي إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، لكنه خسر في أول دور من هذه الأدوار في 3 من آخر 4 نسخ، بما في ذلك خسارته في الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.

في المقابل، كشف الاتحاد القاري أن هذه هي المرة الأولى التي يخوض خلالها منتخب سوريا مباراة في الأدوار الإقصائية بكأس آسيا، بعد 7 مشاركاتٍ بالبطولة، وهو يتطلع لتحقيق فوزين متتاليين بالبطولة للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1988.

وكان منتخب سوريا حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على نظيره الهندي في ختام لقاءاته بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

ونوه موقع الاتحاد الآسيوي إلى أن المنتخب الايراني حقق نسبة دقة تمرير بلغت 83.7% في أمم آسيا 2023، وهي النسبة الأعلى له في آخر 5 مشاركات، موضحا أن معدل مجموع تمريراته بلغ 549 لكل مباراة في النسخة الحالية، وهو الأعلى أيضاً في آخر 5 مشاركات.

وألمح الموقع إلى أن عبدالرحمن فايس، مدافع المنتخب السوري، قام بمجموع 11 عملية لقطع الكرات في دور المجموعات خلال كأس آسيا 2023، حيث كان صاحب المجموع الأول بين لاعبي المجموعة الثانية بالنسخة الحالية، وهو يتفوق بما يقارب الضعف أمام أعلى لاعب إيران على هذا الصعيد، وهو إحسان حاج صافي (6 عمليات).