لاعب إيران: يجب الحذر من الأخطاء أمام سوريا

أكد علي رضا جهانباخش لاعب وسط منتخب إيران على أهمية الحذر من ارتكاب الأخطاء خلال المواجهة أمام منتخب سوريا يوم الأربعاء على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن دور الـ16 لكأس آسيا.

وقال جهانباخش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا سعيد بما تحقق حتى الآن، قدمنا مستويات جيدة في دور المجموعات ونأمل أن نواصل بذات النسق أمام منتخب سوريا الذي يمتلك دفاعاً جيداً ولم يستقبل سوى هدف وحيد".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن جهانباخش قوله: نحن جاهزون من الناحية البدنية والفنية والذهنية، في الأدوار الإقصائية يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة حيث الخطأ يكلفنا الكثير، وعلينا اتباع التعليمات اللازمة من الجهاز الفني الذي قام بتحضيرات جيدة وعمل مميز للغاية في الفترة الأخيرة.

وتابع "أظهرنا مدى قوتنا في دور المجموعات، لكن ذلك لا يكفي لأن المرحلة الآن مختلفة، علينا الحذر وعدم ارتكاب الأخطاء داخل الملعب، كما نريد إثبات مدى الجودة التي لدينا والاستمرار في تقديم المستويات الجيدة".

وختم حديثه بالقول "نطمح بمواصلة مشوارنا بنجاح وتحقيق الانتصار لإسعاد الشعب الإيراني، فالجماهير تشكل لنا مصدر إلهام وتمنحنا الطاقة لبذل أقصى الجهود الممكنة لتحقيق النتائج المشرفة".