مدرب اليابان: لا نستهدف "الترجيحية" أمام البحرين

أكد هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم، أن التحضيرات لمواجهة المنتخب البحريني المقررة يوم الأربعاء بدور الـ16 لأمم آسيا 2023، سارت بالشكل الأمثل وبكل جدية من اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل ومواصلة مشوار المنافسة.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي الذي عقد، يوم الثلاثاء، في المركز الإعلامي الرئيسي، إن المنتخب الياباني استفاد من دور المجموعات بالشكل الأمثل، وعالج الجهاز الفني بعض الأخطاء التي تم ارتكابها خلال المباريات الثلاث السابقة.

وأبدى المدرب الياباني ثقته بأن اللاعبين سيظهرون بالصورة الأمثل خلال مواجهة البحرين، محذرا من الاستهانة بالمنافس الذي وصفه بالفريق الجيد والذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة وبتنظيم دفاعي كبير، ويعتمد على الهجمات المرتدة، ما يتطلب من لاعبيه أن يكونوا حاضرين من جميع النواحي الذهنية والفنية.

وحول ما إذا كانت ركلات الترجيح تشكل هاجسا للمنتخب الياباني، على اعتبار أنه خسر في بدور الـ16 لكأس العالم في قطر 2022 أمام كرواتيا، شدد مورياسو على أن ركلات الترجيح ليست خيارا يذهب إليه الجهاز الفني، إنما يفرض عليه، ما يستوجب على اللاعبين أن يحسموا مباراة الغد في الوقت الأصلي ودون الحاجة إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح.

وحول التباين في أداء المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي، بين بطولات آسيا ونهائيات كأس العالم، قال مورياسو إن الأمر ليس تباينا، لكنه تحديات تفرض على المنتخبات، مشيرا الى أن الفوارق بين المنتخبات الآسيوية تتقلص رويدا رويدا وبشكل واضح في السنوات الأخيرة وتتجلى في البطولة الحالية، نافيا في الوقت نفسه ما يثار حول تعمد بعض المنتخبات تجنب بعضها البعض في دور الـ16 بالبطولة الحالية، معتبرا أن المنتخب الياباني يركز فقط على نفسه وعلى التحضير بالشكل الأمثل للمباريات، وليس على المنافسين أو من سيواجه.

بدوره قال تاكيفوسا كوبو، لاعب المنتخب الياباني، إن الهدف من مواجهة المنتخب البحريني هو الفوز والتأهل إلى الدور المقبل واستكمال مشوار البطولة، ما يستوجب أن يكون المنتخب الياباني في قمة تركيزه وحضوره، محذرا من أن المفاجآت حدثت في البطولة وقد تتكرر.

واعتبر كوبو أن المنتخب البحريني يشبه إلى حد بعيد المنتخب العراقي من حيث القوة البدنية والصلابة الدفاعية، ما يتطلب عدم تكرار الأخطاء التي تم ارتكابها أمام المنتخب العراقي في دور المجموعات، خصوصا في جزئية إهدار الفرص في الأوقات المبكرة من المباراة.

وأوضح كوبو أن اللعب في الدوريات الأوروبية يكسبه خبرة وتجربة من مستوى عال، لكنه أشار في الوقت نفسه أنه متعود على اللعب مع المنتخبات الآسيوية من خلال تواجده في جل منتخبات اليابان للفئات السنية.