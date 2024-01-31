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احتفال جنوب إفريقيا بالهدف الأول

جنوب إفريقيا تعيد "رابع العالم" إلى الديار

أبيدجان - أ ف ب
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ودّع المغرب رابع مونديال 2022 أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي، بخسارته أمام جنوب إفريقيا 0-2، الثلاثاء، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، ليتواصل سقوط المنتخبات الكبرى في البطولة.

سجّل إيفيدينس ماكغوبا (57) وتيبوهو موكوينا (90+5) لجنوب إفريقيا، فيما أضاع أشرف حكيمي أبرز فرصة مغربية للتعديل بإهداره ركلة جزاء (85)، وتحصّل سفيان أمرابط على بطاقة حمراء مباشرة (90).

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