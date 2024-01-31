جنوب إفريقيا تعيد "رابع العالم" إلى الديار

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
ودّع المغرب رابع مونديال 2022 أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي، بخسارته أمام جنوب إفريقيا 0-2، الثلاثاء، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، ليتواصل سقوط المنتخبات الكبرى في البطولة.
سجّل إيفيدينس ماكغوبا (57) وتيبوهو موكوينا (90+5) لجنوب إفريقيا، فيما أضاع أشرف حكيمي أبرز فرصة مغربية للتعديل بإهداره ركلة جزاء (85)، وتحصّل سفيان أمرابط على بطاقة حمراء مباشرة (90).
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ساكا يمنح أرسنال نقاط فورست قبل قمة ليفربولتحضّر أرسنال لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل بأفضل طريقة، وذلك بفوزه على مضيفه ... رياضة عالمية
-
الشباب يعلن تعاقده مع الكرواتي راكيتيتشأعلن نادي الشباب السعودي يوم الأربعاء تعاقده مع لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش، ... رياضة سعودية
-
لقطة اليوم.. القائد مانشيني يترك رجاله قبل نهاية المعركةفيديو الرياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية