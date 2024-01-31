كأس آسيا.. ركلات الترجيح تنهي حلم سوريا وتؤهل إيران

أكمل منتخب إيران عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه 5 - 3 بركلات الترجيح على منتخب سوريا، يوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر منتخب إيران، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بالتسجيل عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل عمر خربين للمنتخب السوري في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.

واضطر منتخب إيران للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مهدي طارمي في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن لاعبي المنتخب السوري يستغلوا النقص العددي في صفوف منافسهم، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الإيراني.

وضرب منتخب إيران موعدا يوم السبت القادم على ملعب المدينة التعليمية في دور الثمانية مع منتخب اليابان، الذي تغلب 3 - 1 على منتخب البحرين، بدور الـ16 في وقت سابق.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من إيران واليابان في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل بملعب (الثمامة)، الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي قطر وأوزبكستان، التي تقام يوم السبت القادم.