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محمد زيدان: يجب إقالة روي فيتوريا وتعيين حسام حسن

دبي - قناة العربية
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طالب النجم المصري محمد زيدان بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من قيادة المنتخب المصري عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وتعيين حسام حسن بدلا منه.

وودع المنتخب المصري البطولة الإفريقية من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال النجم السابق لمنتخب مصر وبوروسيا دورتموند في مقابلة مع برنامج "في المرمى"، يوم الأربعاء: روي فيتوريا من الأسماء الكبيرة، لكن تجربته سيئة، ولابد من تغيير مسار المنتخب.

وأضاف: أتمنى تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب، ومن وجهة نظري هو أفضل اسم يمكنه تولي المسؤولية الفنية.

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