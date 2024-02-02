قطر تستهدف الانتصارات المتتالية أمام أوزبكستان

تأمل قطر المضيفة في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بنجاح عندما تصطدم بمنتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا يوم السبت على استاد البيت في مدينة الخور.

ويأمل "العنابي" مواصلة الزخم وتحقيق فوزه الثاني عشر توالياً في النهائيات القارية، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن في مبارياته الأربع في النسخة الحالية.

ونجحت قطر في كبح جماح مغامرة فلسطين في ثمن النهائي عندما قلبت تخلفها إلى فوز 2-1، بعد أن تغلبت على لبنان 3-0 وعلى طاجيكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0 في دور المجموعات.

وتملك قطر أوراقاً رابحة في صفوفها حيث يبرز مهاجمها أكرم عفيف الذي تحوّل من صانع ألعاب ماهر في النسخة السابقة في الإمارات عام 2019 التي شهدت إحراز قطر باكورة ألقابها، إلى هدّاف، حيث يملك حتى الآن أربعة أهداف يحتل فيها وصافة الهدّافين بفارق هدفين عن المتصدر مهاجم العراق أيمن حسين الذي ودّع المنافسات.

كما يعوّل المنتخب القطري على خبرة قائده حسن الهيدوس الذي سجل أحد أجمل أهداف البطولة في مرمى الصين، في حين يُشكّل المعز علي نقطة ثقل في خط المقدمة، وإن كان لم ينجح حتى الآن في تسجيل أكثر من هدف جاء في المباراة الافتتاحية ضد لبنان.

وقال مدرب قطر الإسباني "تينتين" ماركيس لوبيز"في ثمن النهائي لم نَظهر بالمستوى المطلوب، علينا تقديم أفضل ما لدينا في ربع النهائي، لأنه كلما تقدمت البطولة أصبحت المواجهات أصعب بكثير، ونحن مقبلون على مواجهة مختلفة أمام منتخب قوي ومتطور".

وفي المؤتمر الصحافي المخصّص للمباراة قال لوبيز يوم الجمعة "استعدّينا جيداً للمباراة التي ستكون معقّدة لأننا نواجه المنافس الأقوى حتى الآن. اللاعبون يدركون صعوبة المهمة".

وتابع "أعرف بعض لاعبي أوزبكستان من خلال دوري أبطال آسيا لدى إشرافي على الوكرة وندرك مهاراتهم".

واعتبر أن "لا ضغوطات على كاهل اللاعبين، فنحن بلغنا الهدف الذي وضعناه لكن ذلك لا يعني بأننا سنتوقّف هنا".

وحجزت أوزبكستان مقعدها في ربع النهائي بعدما تغلّبت على تايلاند 2-1، وقبل ذلك تأهلت من المجموعة الثانية بحلولها وصيفة خلف أستراليا برصيد 5 نقاط، جمعتها بالتعادل 0-0 مع سوريا، فوز على الهند 3-0 ثم تعادل أمام أستراليا 1-1.

وقال السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب أوزبكستان "نتوقع مواجهة قوية وصعبة مع منتخب حامل لقب النسخة الأخيرة ويستضيف البطولة الحالية. هناك تشابه في النتائج لكلا الفريقين، وهذا يعكس قدراتهما وتركيزهما في مباريات البطولة".

وتتطلع أوزبكستان لتحقيق إنجاز أكبر في هذه النسخة بعدما حصلت على المركز الرابع في بطولة 2011 التي أقيمت في قطر ذاتها.

وتتفوّق أوزبكستان على قطر في مجموع المواجهات التي جمعتهما في مختلف البطولات، حيث التقيا في 14 مباراة حقق الأوزبك الفوز في 9 وقطر مرتين.