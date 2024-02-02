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فرحة لاعبي الأردن بالهدف

كأس آسيا.. الأردن يصنع التاريخ ويبلغ نصف النهائي

الدوحة - د ب أ
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كتب منتخب الأردن التاريخ في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعدما تأهل لأول مرة للدور قبل النهائي، للمسابقة القارية المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 - صفر على منتخب طاجيكستان، يوم الجمعة في دور الثمانية للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، بعدما سجل المدافع الطاجيكي فاهادات هانونوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 66.

وبذلك وضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق تلك النسخة تتمثل في التأهل لدور الثمانية بنسخة المسابقة لعام 2004 في الصين، حدا لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل في بلوغ قبل النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.

وضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء القادم على ملعب (أحمد بن علي)، الذي استضاف لقاء الجمعة، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق.

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