الأردن يبلغ نصف النهائي بعد عقدين من المحاولات

فك الأردن عقدة لازمته 20 عاما بعدما بلغ نصف نهائي كأس آسيا يوم الجمعة بفوزه على طاجيكستان 1 – صفر في ربع نهائي البطولة.

وعبر الأردن إلى دور الأربعة بعد هدف عكسي جاء عن طريق فاهدات هانونوف لاعب طاجيكستان عند الدقيقة 66 ليضرب موعداً مع كوريا الجنوبية في نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

وفي مشاركته الأولى بنسخة 2004، بلغ الأردن ربع النهائي بتحقيقه 5 نقاط بتعادلين أمام كوريا الجنوبية، الخصم القادم في دور الأربعة لنسخة 2023، والإمارات وانتصار على الكويت بتوقيع خالد سعد وأنس الزبون.

وتوقفت رحلة الأردن سريعا نحو الأدوار النهائية بعد التعادل مع اليابان بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي سجلهما محمود شلباية وتاكايوكي سوزوكي ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي انتهت للفريق الشرق آسيوي.

غاب الأردن عن نسخة 2007 ليعود في 2011 ويكرر إنجازه الأول إذ وصل إلى ربع النهائي بعدما انتصر على المنتخبين السعودي والسوري في دور المجموعات وتعادل خلال المرحلة نفسها مع اليابان. لكن الرحلة الطموحة اصطدمت بأوزبكستان، حينها تقدم الأخير بهدفين كان الفارق بينهما دقيقتين، 47 و49، عن طريق أولوغبيك باكاييف، ليعيد بشار بني ياسين الأمل لبلده بهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 58 لكن الرحلة انتهت في ربع النهائي.

محاولات الأردن عرفت الخروج المبكر في نسختي 2015 و2019، ففي الأولى خسر مواجهتي العراق، 1 – صفر، واليابان، 2 – صفر، فيما فاز على فلسطين بنتيجة عريضة قوامها 5 – 1.

وفي النسخة الماضية تأهل الأردن متصدرا لمجموعته التي تواجدت فيها حاملة اللقب أستراليا بعدما تجاوزتها في أول مباراة بهدف أنس بني ياسين لتلحق بها سوريا في المباراة الثانية بهدفي موسى التعمري وطارق خطاب، وتتعادل سلبا في آخر مباريات المجموعة.

وودع الأردن البطولة الماضية بشكل مفاجئ بعدما تقدم على فيتنام بهدف بهاء عبدالرحمن إلا أن المنتخب الأحمر عدل النتيجة عبر نغوين كونغ ليفرض التعادل حتى الركلات الترجيحية التي أوصلته إلى ربع نهائي البطولة.