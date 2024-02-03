قطر تعبر أوزبكستان.. وتضرب موعداً ثالثاً مع إيران

أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس آسيا، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكستاني بضربات الترجيح ليضرب موعدا جديدا مع المتخب الإيراني.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة 59.

ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين من دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.

وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 - 2.

وستكون المباراة بينهما هي الثانية في تاريخ المسابقة إذ سبق وأن تواجها في نسخة 1998 و2015.

وعرف المنتخب القطري الخسارة بهدفين من دون رد في مباراته الأول أمام إيران حينها سجل كريم بافي وفرهاد بايوس أهداف الأخير.

وفي نسخة 2015 التي أقيمت بأستراليا خسر القطريون مجددا أمام إيران وهذه المرة جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع سردار أزمون.