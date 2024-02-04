إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب (الفراعنة) وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد، الأحد، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار 2023.

وودع المنتخب المصري أمم إفريقيا مبكرا، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 للمسابقة، علما بأنه تعادل في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

وقرر اتحاد الكرة المصري حسب بيان رسمي نشره، الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

كما قرر الاتحاد أيضا الموافقة على اختيار مدربين اثنين لعمل معايشة خارجية، والموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد، وتوجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية.