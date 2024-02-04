بـ 10 أهداف.. عموتة يصنع النسخة الأفضل للأردن

عانى منتخب الأردن في جميع مشاركاته السابقة بعدم قدرته على تسجيل أكثر من 5 أهداف للنسخة الواحدة بينما استطاع في المسابقة الحالية، مع مدربه المغربي الحسين عموتة، الوصول إلى 10 أهداف بوصوله إلى نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية.

وبدأ الأردن مشواره في كأس آسيا الحالية بفوز سهل على ماليزيا، 4 – صفر، تلاه تعادل مع كوريا الجنوبية، 2-2، قبل الخسارة من البحرين 1 - صفر، ليواصل أهدافه بهزيمة العراق 3 – 2 في مباراة دراماتيكية وصولا إلى تجاوز طاجيكستان بهدف دون رد.

وسجل الأردن في مشاركته الأولى بعام 2004 ثلاثة أهداف وفي 2011 خمسة أهداف والعدد نفسه في نسخة 2015 والتي كانت في مواجهة فلسطين، و4 في النسخة الماضية.

ويعد عموتة المدرب الأول بتاريخ الأردن الذي يقوده إلى نصف النهائي ويجمعه بمن أوصل "النشامى" إلى ربع نهائي البطولة سابقا أنهم جميعهم مدربون عرب.

ففي 2004، قاد المصري الراحل محمود الجوهري منتخب الأردن في مشاركته الأولى تاريخيا إلى ربع النهائي بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والإمارات والفوز على الكويت لتفرض التعادل على اليابان وصولا إلى ركلات الترجيح التي كسبها الفريق الشرق آسيوي.

وكرر العراقي عدنان حمد إنجاز الجوهري في نسخة 2011، بعدما تعادل مع اليابان وفاز على السعودية وسوريا ليخسر في دور الثمانية من أوزبكستان بهدفين لهدف.

وتوج عموتة في مسيرته ببطولتي كأس العرش المغربي وكأس الاتحاد الإفريقي في 2010 مع نادي الفتح الرباطي والدوري القطري 2012-2013 وكأس أمير قطر لعامي 2014 و2015 بشعار نادي السد، ودوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي 2017 مع الوداد.