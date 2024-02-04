أوزبكستان تقف أمام معادلة قطر لسلسلة إيران التاريخية

تجاوزت قطر منتخب أوزبكستان في ربع النهائي لتضرب موعدا جديدا مع إيران في نصف النهائي، إلا أنها فشلت في معادلة رقم الأخير بالانتصارات المتتالية في البطولة.

وعبرت قطر إلى نصف النهائي بعدما تقدمت بهدف أوتكير يوسوبوف بالخطأ في مرماه وعادل الأوزبك النتيجة لاحقا عن طريق أوديلغون هامروبيكوف لكن الركلات الترجيحية حسمت التأهل للمنتخب الخليجي.

وكان القطريون يسعون إلى تحقيق الانتصار الثاني عشر تواليا في بطولة كأس آسيا إذ بدأت السلسلة بالفوز على لبنان في أولى مباريات كأس آسيا الماضية لتهزم بعدها كوريا الشمالية والسعودية في دور المجموعات قبل أن تتخطى العراق وكوريا الجنوبية والإمارات تباعا إلى تحقيقها لقبها الأول بتاريخها على حساب اليابان.

وحققت قطر فوزها الثامن في البطولة على حساب لبنان قبل أن تختتم دور المجموعات بانتصارين على طاجيكستان والصين، لتواصل طريقها في الفوز على فلسطين والأخير لها في السلسلة.

ويملك المنتخب الإيراني الرقم الأطول للانتصارات المتتالية في البطولة إذ بدأ من مشاركته الأولى في 1968 بالفوز في جميع المباريات إما في الوقت الأصلي أو الإضافي حينها عبر منتخبات هونغ كونغ والصين وبورما وإسرائيل ليواصل السلسلة في نسخة 1972 في شباك العراق وتايلاند وكمبوديا وكوريا الجنوبية ويحقق لقبه الثاني حينها.

وافتتح الإيرانيون بطولتهم الثالثة تواليا، 1976، بتجاوز العراق واليمن الجنوبي والصين في الأوقات الإضافية قبل الفوز على الكويت في النهائي بهدف علي بارفين.

وفي نسخة 1980 سعت إيران لاستكمال السلسلة القياسية لكن سوريا أمامها لتنتهي المباراة الافتتاحية لهما على الأراضي الكويتية بالتعادل السلبي.