هداف آسيا.. قتل "داعش" والده واختطف شقيقه

ما زال المهاجم أيمن حسين، لاعب منتخب العراق، يتصدر قائمة ترتيب هدافي كأس آسيا بـ"6 أهداف"، رغم وصول البطولة إلى نصف النهائي، في الوقت الذي ودع فيه "أسود الرافدين" من دور الـ 16 على يد الأردن، في مباراة ما زالت تبعاتها تظل خالدة بعد الطرد الذي تحصل عليه اللاعب المولود في مدينة الحويجة عام 1996.

وتحصل الهداف الحالي لنسخة 2023 على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 77 بعد تسجيله هدف تقدم العراق على الأردن 2-1، قبل أن يقلب الأخير النتيجة وينال بطاقة العبور.

ما حدث في مباراة الأردن لا يقارن بما مر به المهاجم العراقي في حياته، ونشأ مهاجم القوة الجوية في منطقة يسيطر عليها "داعش"، وأصبحت الهجمات على خطوط أنابيب النفط وتفجيرات السيارات المفخخة عادة في حياتهم اليومية، حسب وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

قتل والد اللاعب البالغ من العمر "27 عاما"، وهو ضابط في الجيش العراقي، على يد "داعش" خلال هجوم على بغداد 2008، واختطف شقيقه أيضا قبل أن يتم قصف منزلهم وتدميره تماما، وهو ضابط شرطة، وبحسب "ماركا": لا يزال مكان وجوده مجهولا، كما كشف أيمن حسين أن لا أحد يعرف ما حدث له بالضبط، وإنها ليست القصة الأولى لعائلته.

واضطرت عائلة أيمن حسين، الذي سجل هدف تأهل العراق إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلى الفرار من المنطقة، وأصبحوا لاجئين داخليا، بينما واصل هداف كأس آسيا السعي لتحقيق حلمه "إذ تركت كرة القدم، فلن أغير أي شيء، ولن أستعيد أيا من الأشياء التي فقدتها، وأشكر الله على وضعي، لدي جدران في منزلي، العديد من العراقيين النازحين يعيشون في الخيام".

وعلى المستوى الرياضي، ارتدى حسين قمصان عدة أندية في العراق، وخاض تجارب احترافية في الصفاقسي التونسي وأم صلال والمريخية القطريين إضافة إلى الجزيرة الإماراتي والرجاء المغربي.

مثل العراق لأول مرة في 2015، وقاد العراق إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، بعدما نال المنتخب المركز الثالث والميداليات البرونزية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، إلا أنه أصيب في مباراة ودية للمنتخب الأول أمام سوريا حرمته من التواجد في الأولمبياد.

ويعد القطري أكرم عفيف "4 أهداف" والكوري الجنوبي هيونغ مين سون والإيراني مهدي طارمي "3 أهداف" أبرز المنافسين لأيمن حسين على جائزة الهداف، بعد بلوغ قطر وكوريا الجنوبية المربع الذهبي مع إيران والأردن.