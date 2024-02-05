جوائز "آسيا".. الهداف إيراني.. و"الأفضل" من اليابان

تستأثر جوائز الأفضلية في كأس آسيا على اهتمام الفرق واللاعبين في البطولة القارية أملا في كتابة التاريخ بسجلات المسابقة التي تقام حاليا نسختها التساعة عشرة في الدوحة.

ووصلت بطولة كأس آسيا 2023 إلى دور نصف النهائي حيث يتواجه الأردن مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في المباراة الأولى بينما تضرب إيران موعداً مع قطر في اللقاء الآخر يوم الأربعاء، ليتواجه الفائزان في النهائي يوم السبت المقبل.

ويبدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توزيع الجوائز الخاصة بالفائزين بعد النهائي وهي أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة وأفضل حارس مرمى في البطولة وأفضل فريق مكون من لاعبي البطولة ختاما بجائزة اللعب النظيف.

وكانت أول جائزة أفضل لاعب في البطولة منحت في نسخة 1972 لتعتمد بعدها. وحقق الجائزة الممنوحة للاعب الأفضل في البطولة 4 يابانيين وهو الرقم الأعلى، هم كازويوشي ميورا، 1992، وهيروشي نانامي، 2000، وشينسوكي ناكامورا، 2004، وكيسكي هوندا في 2011.

وتوج بها 3 إيرانيين هم إبراهيم أشتياني وعلي بارفين تباعا في بطولتي 1972 و1976 وخوداداد عزيزي في 1996.

وفاز الصيني جيا جيوكوان بجائزة 1984 والكوري الجنوبي كيم جو سونغ في 1988 والعراقي يونس محمود في 2007 والأسترالي ماسيمو لونغو في 2015 وأخيرا القطري المعز علي في 2019.

وبالنسبة لجائزة الهداف فقد بدأت منذ نسخة 1956 ويعد الإيرانيون الأكثر فوزا بها سواء كان ذلك انفرادا أم بالتقاسم مع لاعبين آخرين، إذ حققها هوماين بيهزادي مناصفة مع الإسرائيليين غيرو شبيغل وموشي رومانو بأربعة أهداف في 1968، وحسين كالاني في 1972 بخمسة أهداف، وغلام مزلومي وناصر غورائي مع الكويتي فتحي كميل في 1976 بثلاثة أهداف. وسجل بهتاش فاريبا سبعة أهداف في نسخة 1980 سجل مثلها الكوري الجنوبي تشوي سون هو.

وفي مسابقة 1984 سجل الثنائي الإيراني شاه روخ بياني وناصر محمدخاني 3 أهداف لكل منهما بالإضافة إلى الكوري الجنوبي شيا جيوكوان، بينما كان آخر فوز إيراني بالجائزة في كأس آسيا 1996 حينها أحرز علي دائي 8 أهداف في البطولة.

جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة والتي تمنح لأقل الحراس استقبالا للأهداف، افتتحها السعودي عبدالله الدعيع في نسخة 1984، تلاه بعدها الصيني جانغ هويكانغ في 1988 ومحمد، شقيق عبدالله، الدعيع في 1996، والصيني جيانغ جين في 2000، إضافة إلى العراقي نور صبري، 2007، والأسترالي ماثيو راين في 2015 وأخيرا القطري سعد الشيب في 2019.

وتعد اليابان أكثر منتخب توج بجائزة اللعب النظيف بفوزه بها في 2007 و2019 بينما فازت الصين بها في 1984 وإيران في 1996 والسعودية في 2000، والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا في أعوام 2004 و2011 و2015.