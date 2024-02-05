نجم الأردن يقلق إعلام كوريا الجنوبية

سلطت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الضوء على موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، وذلك قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر، وتابعت بقلق حالة المهاجم في تدريبات "النشامى" الأخيرة.

ويحتضن استاد أحمد بن علي، يوم الثلاثاء، مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية.

وخطف موسى التعمري المحترف في صفوف مونبلييه الفرنسي، اهتمام وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية قبل مواجهة "الشمشون"، خاصة بعد تألقه في المواجهات الماضية وقيادته "النشامى" إلى نصف نهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخ الأردن.

وقالت صحيفة "شوسان" اليومية عن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما: تجمع المراسلون الكوريون في ملعب تدريبات الأردن، وكان الهدف هو رؤية التعمري، الذي سجل هدفين في البطولة، ويتمتع بمهارات مميزة، كما فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي في أغسطس الماضي.

وأضافت أقدم صحيفة يومية في كوريا الجنوبية: في لقاء طاجيكستان كان ظاهرا أن التعمري مصاب، لذلك جاء المراسلون الكوريون لرؤية مدى جاهزية المهاجم لمباراة، الثلاثاء، وتم التأكد من أن التعمري تدرب في الصالة الرياضية، وغالبا ما يستخدم منتخب الأردن هذه الحيلة، وهو ما حدث في مباراة دور المجموعات بين كوريا الجنوبية والأردن، عندما قال المدرب عموتة إن المدافع محمود المرضي لن يتمكن من اللعب أمام كوريا بسبب إصابة عضلية، وفي اليوم التالي تواجد ضمن القائمة الأساسية.

بينما رصدت وكالة "يونهاب" الأخبارية تدريبات التعمري في اليومين الماضيين استعدادا لكوريا الجنوبية، كونه أخطر لاعبي المنتخب الأردني – حسب وصف الوكالة، التي أضافت: سجل 14 هدفا في 54 مباراة دولية، يتمتع بسرعة عالية، ولديه قدرة عالية في اتخاذ القرار، لذلك يعتبر الشخص الأول الذي يجب الحذر منه من قبل الفرق التي تواجه الأردن.

كما أفردت الوكالة مساحة لمؤتمر حسين عموتة، وقالت في العنوان إن مدرب الأردن يؤكد جاهزية التعمري لمواجهة نصف النهائي.