بثنائية.. "النشامى" إلى نهائي آسيا على حساب كوريا

حقق الأردن فوزًا صاعقًا على كوريا الجنوبية 2-0 يوم الثلاثاء على استاد أحمد بن علي ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) الهدفين.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة يوم السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة يوم الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد أن تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.

وكانت كوريا تخوض الدور نصف النهائي للمرة الثامنة علما بأنّها توجت باللقب مرتين عامي 1956 و1960 وحلت وصيفة أربع مرات في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015.

وغاب عن النشامى المدافع سالم العجالين والمهاجم علي علوان بسبب تراكم الإنذارات، بينما عاد إلى التشكيلة الأساسية لاعب الوسط نزار الرشدان الذي غاب عن مباراة طاجيكستان في ثمن النهائي.

في المقابل، غاب قطب دفاع كوريا الجنوبية وبايرن ميونخ الألماني كيم مين جاي لتراكم البطاقات أيضا.

تسديدة أولى لنزار الرشدان طار لها الحارس الكوري (4). واعتمد المنتخب الأردني في معظم الأحيان على الجهة اليمنى لبناء هجماته حيث يتمركز جناح مونبلييه الفرنسي موسى التعمري الذي أقلق الدفاع الكوري مرارا وتكرارا بفضل مراوغاته وفنياته العالية.

وبعد مجهود فردي من التعمري بالذات وصلت الكرة باتجاه نور الروابدة المتربص على مشارف المنطقة فاطلقها قوية تصدى لها الحارس الكوري (17).

وفي غمرة الهجمات الأردنية نجح هيويغ مين سون من تسجيل هدف لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (19). ووصلت الكرة داخل المنطقة إلى لي كانغ إن فسددها على الطاير عالية (24).

وقام يزن النعيمات بمراوغة اكثر من مدافع كوري وأطلق كرة قوية بيسراه لم يتمكن الحارس الكوري من التقاطها من دون أن تجد لاعبًا أردنيًا يتابعها داخل الشباك (25).

واستمر مسلسل اضاعة الفرص من جانب الأردن عندما سار التعمري بالكرة وأطلق كرة علت العارضة بقليل (28).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه عاد عن قراره بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد "في أيه آر". وكاد المنتخب الكوري يفتتح التسجيل عندما حوّل لي جاي سونغ كرة عرضية برأسه لكنها ارتدت من القائم (32).

وراوغ النعيمات مدافعين كوريين داخل المنطقة بحرفنة كبيرة ثم ثالث قبل ان يسددها بالحارس من مسافة قصيرة (43).

وانتهى الشوط الأول بتفوق أردني واضح حيث سدد النشامى 12 مرة باتجاه المرمى بينها أربع تسديدات بين الخشبات الثلاث مقابل 4 تسديدات لكوريا الجنوبية جميعها خارج الخشبات الثلاث.

وانتزع التعمري كرة ضعيفة خلفية من جاي سونغ ليسير بها ويمرها متقنة باتجاه التعيمات الذي سددها لوب من فوق الحارس المتقدم مفتتحًا التسجيل للأردن (53). ورفع النعيمات رصيده إلى 3 أهداف في البطولة الحالية.

وأضاع المهاجم البديل تشو غو سونغ فرصة سهلة عندما سدد وهو غير مراقب كرة رأسية فوق العراضة من مسافة قريبة (58).

ونجح التعمري بعد مجهود فردي رائع جديد من تعزيز تقدم فريقه عندما سار بالكرة نحو 20 مترا ولما وصل على مشارف المنطقة اطلق كرة بيسراه عجز الحارس الكوري عن التصدي لها (66). والهدف هو الثالث للتعمري في النسخة الحالية. ونجح المنتخب الأردني في قيادة المباراة إلى بر الأمان بفضل بسالة دفاعه.