بعد "المنسف".. "النشامى" يتناولون القهوة على طاولة كبار آسيا

خطف منتخب الأردن الأضواء مجددا باحتفالية "القهوة"، بعدما تأهل "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا 2023 على حساب كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، ضمن دور الـ 4.

واحتفل لاعبو "النشامى" بجلسة لتناول القهوة، بعد الهدف الذي سجله يزن النعيمات في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم صورة الاحتفالية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع أيقونة القهوة وعبارة "إلى من يهمه الأمر، الأردن في النهائي".

وتربعت القهوة على عرش قائمة استهلاك الأردنيين، وباتت رفيقهم اليومي، وهو المشروب الأكثر شعبية، إلى جانب "المنسف"، أكثر الأطباق الرئيسية تفضيلا في العزائم والولائم، وهي الوجبة التي تجمع الأردنيين بمختلف فئاتهم.

وكانت احتفالية "المنسف" قد أثارت ردود أفعال واسعة في الأيام الماضية، عندما طرد أيمن حسين، مهاجم العراق، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية عقب احتفاله بهدفه أمام الأردن، في اللقاء الذي تأهل عبره "النشامى" إلى ربع النهائي.

وكان طرد هداف النسخة الحالية لكأس آسيا بـ "6 أهداف" نقطة التحول في اللقاء، وذلك بعدما احتفل بجلسة "المنسف"، وهي وجبة أردنية شهيرة، ردا على احتفالية "النشامى" عقب هدفهم الأول، وبعد الطرد قلب الأردن النتيجة إلى فوز في الوقت القاتل وخطف بطاقة التأهل.



وصعد منتخب الأردن للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، حيث ينتظر الفائز من المواجهة الأخرى بقبل النهائي بين قطر حامل اللقب ومنظم البطولة وإيران.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم آسيا في قطر يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم الأخيرة في 2022.